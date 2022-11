Proposta do deputado João Luiz de implantação do café clonal no Amazonas é destaque nacional na TV Senado

O anteprojeto de lei, que dispõe sobre a implantação do cultivo do café clonal no Estado, de autoria do deputado estadual João Luiz (Republicanos), foi destaque nacional na TV Senado, em Brasília.

Por meio do requerimento Nº 3049/2022 do deputado João Luiz encaminhado à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o indicativo do anteprojeto sobre o café clonal foi encaminhado ao Governo do Amazonas.

A proposta de João Luiz foi noticiada nacionalmente, por meio de reportagem da TV Assembleia do Amazonas.

“Essa nossa proposta oferta o financiamento aos produtores de café com uma redução de no mínimo 70% do financiamento caso paguem em dia todas as parcelas”, disse o parlamentar.

O republicano destaca que a cafeicultura tem garantido empregos, tributos e contribuindo para a receita cambial brasileira. Ele também informa que a tradição do café está sendo resgatada no Estado do Amazonas, como uma alternativa sustentável e como fonte de renda para famílias, que atuam também com cultura de subsistência, como a mandioca e a banana.

Café clonal

O café clonal trata-se de uma técnica desenvolvida pela Embrapa de Rondônia. A técnica consiste na reprodução da planta de café conservando todas as características produtivas, como resistência ou tolerância ao ataque de pragas e doenças, o que facilita a formação de lavouras homogêneas de alta produtividade.

FOTOS: MAURO SMITH