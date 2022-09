Projetos de Lei do deputado João Luiz voltados a educação técnico-profissional e pré-iniciação científica estão em tramitação na Aleam

Os Projetos de Lei de Nº 414/2022, que institui a pré-iniciação científica no ensino médio e o Nº 416/2022, que institui a educação técnico-profissional no ensino médio, ambos de autoria do deputado estadual João Luiz (Republicanos) estão em tramitação na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

“Nós estamos ouvindo dos pais e responsáveis dos estudantes, que quando uma criança ou adolescente termina o ensino médio, o mesmo não tem uma especialidade ou capacitação para o mercado de trabalho. Os dois projetos têm o objetivo de capacitar alunos, ou seja, de dar sequência nos estudos desses jovens e também conseguir um emprego”, explicou o parlamentar no plenário Ruy Araújo.

João Luiz informou que a concorrência para entrar em uma universidade pública é grande, porém, as crianças ou jovens saindo do ensino médio capacitados com uma pré-iniciação científica ou educação técnico-profissional terão mais oportunidades no mercado de trabalho e também nos vestibulares.

“Precisamos empoderar nossos alunos de conhecimento. Tenho certeza que esses dois projetos de lei serão de grande avanço para a educação no nosso estado do Amazonas”, concluiu.

