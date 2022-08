Presidente da Câmara de Tabatinga, Paulo Bardales, declara apoio a Wilson Lima para governador do Amazonas

Delegado Pablo e Jesus Alves, também receberam o apoio de Bardales para deputado federal e deputado estadual respectivamente.

Vereador por dois mandatos e atual presidente da Câmara de Tabatinga, Paulo Bardales (PROS), declarou oficialmente que irá apoiar a candidatura à reeleição do governador do Estado Wilson Lima.

As declarações do vereador foram publicadas em suas redes sociais.

“Estou do lado de que trabalhou pelo interior! Sou testemunha que ele realizou diversas ações e projetos voltados para o bem comum da população. Wilson Lima é o melhor governador para o interior do Amazonas, e por isso declaro meu total apoio a ele” afirmou Bardales.

Neste mês de agosto/22, o governador Wilson Lima recebeu o título de Cidadão Tabatinguense concedido pelo presidente do Legislativo e demais vereadores em agradecimento às obras feitas no município.



“Como forma de agradecimento ao governador do nosso estado pelos relevantes feitos em nosso

município, tive a iniciativa de homenageá-lo com este título de honra” destacou o vereador Paulo

Bardales.

Foto: Quinta-feira (28/08/22), Sessão Extraordinária

Mais apoio:

Paulo Bardales também divulgou seu apoio ao Delegado Pablo para deputado federal.

“Delegado Pablo é meu candidato a deputado federal, um jovem político que tem sido uma voz atuante na Câmara dos Deputados lutando pelo nosso Amazonas, inclusive por Tabatinga, onde o mesmo já destinou emendas para melhorar os serviços públicos do nosso município” declarou.

Para deputado estadual, o presidente da Câmara de Tabatinga anunciou sua aliança e apoio a Jesus Alves:

“Como vereador preciso de parceiros para desenvolver meus projetos em Tabatinga, Jesus Alves é parceiro, e por isso tem meu apoio.” finalizou o vereador Paulo Bardales.

Fonte: Assessoria de Comunicação