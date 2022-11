Prefeitura fiscaliza o transporte de cargas e passageiros em tuc-tuc colombiano na fronteira

Ocorreu na manhã desta sexta-feira, 25 de novembro, uma operação de fiscalização de transporte de cargas pesadas em caminhões e passageiros em tuc-tuc colombiano por agentes do Instituto Municipal de Trânsito de Tabatinga- IMTT, Guarda Civil Municipal- GCM e Secretaria de Meio Ambiente- SEMMA.

A ação tem o objetivo de disciplinar o transporte em caminhões, especialmente cargas de areia em desacordo com as normas ambientais e o cumprimento de um acordo existente entre as associações de mototaxistas e tuc-tuc de Leticia(Colômbia) em que definiu a entrada desse veículo colombiano de transporte de passageiro e turistas confome a lotação prevista e retorno à cidade colombiana sem nenhum passageiro, o mesmo acordo acertado com nossos mototaxista, os quais devem retornar de Letícia sem passageiro.

Dessa forma, ocorreu orientação aos condutores de caçamba e dos tuc-tuc colombianos que adentravam à Avenida da Amizade e a ação repressiva àqueles que retornavam para a cidade gêmea de Tabatinga com cargas e passageiros em desacordo com às normas, insistindo em quebrar o acordo existente.

A ação também fiscaliza as demais regras de trânsito visando maior segurança não tráfego de nossa cidade e terá continuidade nos próximos dias tanto pela manhã, quanto no período da tarde.

Fonte: Secom PMT