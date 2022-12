Prefeitura de Tabatinga realiza campanha de conscientização sobre segurança no trânsito nas festas de fim de ano

Para um trânsito mais seguro durante as festas de fim ano precisamos de motoristas conscientes. Por isso, a Prefeitura de Tabatinga juntamente com a secretaria Municipal de Segurança está realizando a campanha de conscientização sobre a segurança no trânsito nas festas de fim de ano.



Com o slogan: ‘Não transforme o fim de ano em fim da vida’ a equipe da prefeitura começou a divulgação da sua campanha através de outdoors, cartazes, panfletos, redes sociais e ações educativas.

Na manhã desta quinta-feira (15/12), uma grande ação aconteceu envolvendo mais de 390 motociclistas da nossa cidade, com distribuição de panfletos e orientações de segurança e prevenção de acidentes.

“Estamos trabalhando em cima dos 4 pilares educativos do trânsito: use capacete, reduza a velocidade, farol sempre aceso a noite, se beber não dirija. Juntos salvamos vidas” falou Daniel Nascimento, coordenador do IMTT.