Precisando de assessoria jurídica? A tríplice fronteira agora conta com os serviços do advogado Raphael Ferreira

Raphael Ferreira é um advogado formado pela Universidade Federal do Amazonas em 2007 e atua na Justiça Brasileira há 15 anos. Possui especialização em Ciências Criminais pela Universidade Gama Filho/RJ (2008) e também em Direito Penal Económico Europeu pela Universidade de Coimbra/Portugal (2011). Também é advogado pela Universidad Católica de Colômbia desde 2022, com atuação em território colombiano.

Seu escritório é completamente virtual, com ênfase em Direito Internacional Criminal, trabalhando especialmente entre as fronteiras do Brasil, além de aconselhar/militar para estrangeiros que, porventura, tiveram problemas com a lei brasileira.

Quero falar sobre meu caso, como faço?

Para facilitar este primeiro contato, o escritório disponibiliza o link (landing page) em três idiomas para você falar mais sobre seu caso através de um formulário super fácil de preencher:

Português: https://www.raphaelferreiralaw.com/tr%C3%ADplice-fronteira

Espanhol: https://www.raphaelferreiralaw.com/triple-frontera

Inglês: https://www.raphaelferreiralaw.com/home

Maiores informações entre em contato:

[email protected]

+1 (716) 815-5694 (WhatsApp).