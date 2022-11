Polícia Militar através do 8° BPM realiza solenidade de lançamento da Operação Natal Mais Seguro 2022

Na manhã desta sexta-feira (25) o Comando do 8° Batalhão da Polícia Militar em Tabatinga, realizou solenidade militar de Lançamento da Operação Natal Mais Seguro 2022.

A Operação Natal Mais Seguro, tem como objetivo, além de levar maior sensação de segurança à sociedade, prevenir e coibir possíveis delitos durante o período festivo de fim ano, onde o efetivo da Polícia Militar em Tabatinga será empregado diuturnamente, levando à população local, mais tranquilidade nesse período natalino.

Denúncia – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) – 8°BPM orienta a população que informe as ações criminosas imediatamente por meio do Whatsapp Denúncia/Linha Direta (97) 98411-9447 ou pelo 190. Sua identidade será mantida em total sigilo.

Fonte: 8°Batalhão de Polícia Militar