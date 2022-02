Pis/Pasep 2022: começa a ser liberado pagamento do abono; veja calendário

O pagamento do PIS começa a ser realizado pela Caixa Econômica Federal a partir da terça-feira (8), para nascidos em janeiro. Assim como foi feito com o auxílio emergencial, o calendário de disponibilização de valores será escalonado.

O benefício, pago proporcionalmente aos meses trabalhados, pode chegar a até um salário mínimo, R$ 1.212. Para poder receber, o cidadão precisa ter trabalhado, ao menos, 30 dias com carteira assinada por empresa no ano-base, que, neste caso, é 2020.

Além disso, é necessário que a média salarial não ultrapasse dois salários mínimos no período.

Confira todos os requisitos abaixo. Os valores serão disponibilizados até o dia 31 de março deste ano e poderão ser resgatados até 29 de dezembro de 2022.

De acordo com informações do site oficial da Caixa Econômica Federal, para ter acesso ao benefício, o trabalhador precisa:

Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base;

Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Para os beneficiários com nascimento entre janeiro e junho, além de pessoas com residência em municípios afetados pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais, o canais para consulta dos valores são o Aplicativo Caixa Tem, Aplicativo Caixa Trabalhador, Atendimento Caixa ao Cidadão, por meio do telefone 0800 726 0207.

É possível também entrar nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Previdência para esclarecer dúvidas sobre regularizações de informações se:

A pessoa tiver relacionamento com o banco, por meio de crédito em conta (corrente, poupança ou digital) da Caixa;

Tem conta poupança social digital, por meio do Caixa Tem;

Caixas eletrônicos, Casas Lotéricas e em Correspondentes Caixa Aqui, com Cartão Social e senha

Agência da Caixa, com documento oficial.

Confira o calendário completo do abono salarial 2022

Nascidos em janeiro: 8 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro: 10 de fevereiro;

Nascidos em março: 15 de fevereiro;

Nascidos em abril: 17 de fevereiro;

Nascidos em maio: 22 de fevereiro;

Nascidos em junho: 24 de fevereiro;

Nascidos em julho: 15 de março;

Nascidos em agosto: 17 de março;

Nascidos em setembro: 22 de março;

Nascidos em outubro: 24 de março;

Nascidos em novembro: 29 de março;

Nascidos em dezembro: 31 de março.

Neste ano, para pessoas que estão em cidades, nos Estados de Bahia e Minas Gerais, afetadas pelas chuvas, o pagamento começa para todos, independentemente do mês de nascimento, nesta terça-feira (8).

Assim como a Caixa Econômica Federal efetua pagamentos do abono salarial para trabalhadores da iniciativa privada, o Banco do Brasil realiza a disponibilização de valores para o setor público, com o nome de Pasep. Confira, abaixo, o calendário de 2022, que consta no site oficial do banco estatal. Os valores ficarão disponíveis até 29 de dezembro de 2022.

Final da inscrição 0: 15 de fevereiro;

Final da inscrição 1: 15 de fevereiro;

Final da inscrição 2: 17 de fevereiro;

Final da inscrição 3: 17 de fevereiro;

Final da inscrição 4: 22 de fevereiro;

Final da inscrição 5: 24 de fevereiro;

Final da inscrição 6: 15 de março;

Final da inscrição 7: 17 de março;

Final da inscrição 8: 22 de março;

Final da inscrição 9: 24 de março.

