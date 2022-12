Parque Vila Noel será reaberto neste sábado, 10/12, em Tabatinga

Neste sábado, 10/12, a Prefeitura de Tabatinga, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realizará a solenidade de reabertura do Parque Vila Noel que já virou tradição nos últimos anos.

Fazendo parte do projeto: Tabatinga Limpa Natal Feliz, o espaço foi criado para promover o lazer, reunir a família tabatinguense e de todos da tríplice fronteira.

O Parque estará aberto ao público no Centro de Informação Turísticas, na Avenida da Amizade, durante todos os dias até finalizar as festividades no Dia de Reis, celebrado no dia 6 de janeiro.