Parque Vila Noel de Tabatinga será entregue neste sábado (10/12)

Espaço instagramável é um ponto de encontro de famílias no período de festas de final de ano.

As famílias tabatinguenses já podem marcar no calendário o dia em que poderão visitar o Parque Vila Noel, uma tradição no município nos últimos anos. A Prefeitura de Tabatinga inaugura o espaço neste sábado (10/12).

O local, com cenário instagramável, faz parte do projeto Tabatinga Limpa Natal Feliz e foi criado para promover o lazer, reunir a família tabatinguense e de todos da tríplice fronteira.

“Não poderíamos deixar de fazer este espaço de lazer para que as famílias pudessem passear e comemorar o mês do nascimento de Jesus. Lá, elas vão poder confraternizar com outras famílias e, assim, deixar vivo em nosso munícipio o espírito natalino”, disse o prefeito Saul Bemerguy.

O Parque estará aberto ao público no Centro de Informação Turísticas, na Avenida da Amizade, durante todos os dias até finalizar as festividades, no Dia de Reis, celebrado no dia 6 de janeiro.

Fonte: Secom PMT