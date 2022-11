Paróquia Santos Anjos realiza preparativos para Casamento Coletivo neste sábado (26)

A Pastoral da Família realizou dez encontros com os casais, para Formação em preparativo ao Casamento Comunitário, com a finalidade de preparar os casais para o Matrimônio Coletivo que será realizado neste sábado, 26.

Os encontros foram conduzidos pelos membros da Pastoral da Família, na igreja Matriz, aos sábados.

A culminância se deu no Centro de Formação Frei Ciro Aprigio, no sábado 19/11, com participação dos membros da Pastoral, dos casais, da Carla Alecrin da Renovação Carismática Cristã, Dom Adolfo e padre Valdemir.

Por: Pascom Tabatinga