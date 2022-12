Operação de trânsito fiscaliza farol queimado em veículos, uso de capacete e outras irregularidades

Agentes da Prefeitura Municipal de Tabatinga e Polícia Militar deram início na noite desta quinta-feira, 08 de dezembro, a operação Trânsito Seguro com o objetivo de fiscalizar veículos com farol queimado, tendo em vista registros de acidentes envolvendo especialmente motocicletas.

Na oportunidade, os órgãos de fiscalização e de prevenção que participam da operação também verificam outras irregularidades, a exemplo uso de capacete, descargas de motocicletas em desacordo com as normas, documentação de origem e outras infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Foi informado que a operação terá continuidade e que os condutores sanem suas irregularidades para um trânsito mais seguro.

Participam da ação:

Polícia Militar

Guarda Civil Municipal

Instituto Municipal de Trânsito.

Fonte: IMTT -PMT