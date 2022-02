Marinha lança edital de concurso com 686 vagas para nível médio

A Marinha divulgou o edital do Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM), que oferece 686 vagas de ensino médio. Para participar, o candidato pode ser de ambos os sexos, ser brasileiro nato ou naturalizado, ter 18 anos completos e menos de 22 no dia 30 de junho de 2023 entre outros requisitos.

Os rendimentos de um Marinheiro são de R$2.294, sendo R$ 1.765 de soldo militar, R$ 229,45 de adicional militar, R$ 211,80 de adicional habilitação e R$ 88,25 de adicional de compensação por disponibilidade militar.

As inscrições serão aceitas entre os dias 28 de março e 10 de abril no site da Marinha. A taxa é de R$40 e deve ser paga até o dia 14 de abril de 2022, no horário bancário dos diversos estados do Brasil.

O concurso será feito por meio de uma Prova Objetiva com 50 questões distribuídas por Ciências – Física e Química (15), Língua Portuguesa (15), Matemática (15) e Inglês (5). Os aprovados até o limite de duas vezes o número de vagas previstas, (1372 candidatos), serão convocados para os Eventos Complementares: Verificação de Dados Biográficos (VDB), Inspeção de Saúde (IS), Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i), Avaliação Psicológica (AP), Verificação de Documentos (VD) e o Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa (C-FMN) ocorrerá em 48 semanas

O Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa (C-FMN) ocorrerá nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM), sob regime de internato, de forma gratuita e com duração de um ano letivo em um único período escolar de 48 semanas, no qual serão ministradas disciplinas do Ensino Básico e do Ensino Militar-Naval.

O C-FMN possui duas fases: a primeira, no grau hierárquico de Aprendiz-Marinheiro (AM), destinada à formação militar-naval, e a segunda, no grau hierárquico de Grumete (GR), destinada à especialização técnica. Durante esse curso, serão proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Como AM, o aluno receberá bolsa-auxílio no valor total de R$ 1.303,90, sendo R$ 1.105,00 de soldo militar, R$ 143,65 de adicional militar e R$ 55,25 de adicional de compensação por disponibilidade militar. Já como GR, receberá um valor total de R$ 1.398,30, sendo R$ 1.185,00 de soldo militar, R$ 154,05 de adicional militar e R$ 59,25 de adicional de compensação por disponibilidade militar.

Após a conclusão do C-FMN, o GR será promovido à graduação de Marinheiro (MN).

