Inauguração do Parque Vila Noel de Tabatinga reúne centenas de famílias

O espaço é um ponto de encontro de famílias no período de festas de final de ano.

A inauguração do Parque Vila Noel, realizada na noite deste sábado (10/12), reuniu centenas de famílias tabatinguenses no CIT, localizado na Avenida da Amizade, local onde o cenário natalino foi instalado. O Prefeito da cidade, Saul Bemerguy, esteve no local para prestigiar a inauguração!

O local, preferido das famílias nesta época do ano para fazer fotografias, é uma tradição do município e faz parte do projeto Tabatinga Limpa Natal Feliz e foi criado para promover o lazer, reunir a família tabatinguense e de todos da tríplice fronteira.

O espaço, repleto de piscas-piscas, conta com uma árvore de Natal gigantesca e outros símbolos natalinos. O Papai Noel, é claro, não foi esquecido, e tem um dos principais pontos onde as famílias se reúnem para registrar o momento.

“Nosso compromisso é continuar fazendo de Tabatinga uma cidade boa para se viver, dando dignidade para nossa gente. E isso inclui este tipo de espaço, de confraternização, de união familiar. Aqui será ponto de passeio e celebração pelo nascimento de Jesus”, disse o prefeito Saul Bemerguy.

O comerciante João Gomes foi ao local com toda sua família e ficou encantado com os enfeites e o colorido do local.

“Tabatinga está cheia de cora, viva. As luzes deixaram meus filhos hipnotizados. Está tudo lindo!”, elogiou.

O Parque estará aberto ao público no Centro de Informação Turísticas, na Avenida da Amizade, durante todos os dias até finalizar as festividades, no Dia de Reis, celebrado no dia 6 de janeiro.

Fonte: Secom PMT