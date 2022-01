Estudar online oferece vantagens para quem precisa conciliar as aulas com o trabalho

A internet se tornou uma verdadeira aliada para estudantes e profissionais que buscam se capacitar. Entre as vantagens de estudar online está a flexibilidade de horário, o que permite que o aluno possa escolher o momento mais adequado do dia para assistir às aulas, conciliando os estudos com a rotina de trabalho e compromissos.

“Além disso, o aluno não precisa se deslocar até a instituição para acompanhar as aulas. Basta acessar todo o conteúdo através do smartphone, tablet ou computador ligado à internet”, destacou a mantenedora do Centro de Ensino Literatus, Elaine Saldanha.

No Ensino a Distância (EaD), plataformas online surgiram para oferecer dezenas de cursos livres na área de saúde, gestão, tecnologia e indústria.

“Independente da área de atuação, formação ou objetivo profissional, é essencial estar constantemente adquirindo novos conhecimentos que agregam valor ao currículo e à carreira”, ressalta a mantenedora do Literatus.

Fonte: D24am.