Deputado Saullo Viana visita Tabatinga para reunião com moradores e lideranças políticas

Neste fim de semana, sábado (19) e domingo (20), o deputado Saullo Viana (PTB) esteve de visita em Tabatinga para estreitar laços com os moradores e lideranças políticas.

Seguindo sua agenda de compromissos, Saullo visitou a comunidade de Castanhal, onde vivem os índios da etnia Ticuna, e se reuniu com lideranças para ouvir demandas e buscas de soluções. Foi falado sobre a importância de defender o consumidor amazonense contra serviços ruins, como o da telefonia móvel e energia elétrica.

Em reunião com a população e lideranças políticas, no auditório do Hotel Takana, o deputado falou sobre os trabalhos voltados para a região do Alto Solimões e ouviu os moradores que falaram sobre as diversas necessidades e dificuldades que enfrentam no município.

No domingo, 20, visitou a Rádio Nacional onde falou mais sobre a ação da DPE contra a Amazonas Energia, ação essa feita através do pedido do deputado na semana passada.

Finalizando a agenda de compromissos, Saullo Viana visitou a sede da APAE onde pode ver de perto, o trabalho realizado com mais de 200 famílias do município.

“Nosso mandato vai aonde é necessário, sempre em busca de melhores condições de vida da população amazonense” pontuou.

