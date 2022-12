Deputado João Luiz realiza ‘Basta Autolesão, Depressão e Suicídio na Ponte Phellippe Daou

A Frente Parlamentar Cristã da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e Secretaria de Cuidado, Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), presididas pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos) realizou na manhã desta sexta-feira (16), o “Basta Autolesão, Depressão e Suicídio”, na Ponte Jornalista Phellippe Daou, que liga Manaus ao município de Iranduba.

“Essa é a segunda ação aqui na ponte. Em 2019, realizamos uma conscientização das pessoas sobre esse tema tão difícil, que muitas vezes não é abordado, mas que precisamos falar para evitar que pessoas venham cometer o que a sociedade amazonense vem constatando, que o grande índice de pessoas se suicidando na ponte. Esse trabalho da Assembleia Legislativa , por meio da Frente Parlamentar Cristã é de conscientizar que existe solução, saída para pessoas que estão passando por problemas emocionais, mentais, de depressão”, afirmou o deputado João Luiz.

A deputada estadual de Roraima, Catarina Guerra, vice-presidente de Assuntos Sociais da Secretaria de Cuidado, Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas da Unale afirmou que o objetivo é de unir forças durante essa ação. “É um momento simbólico, mas a ideia é trabalhar na prevenção da autolesão, depressão e suicídio”, destacou a deputada Catarina Guerra.

Para a psicóloga Ana Joulie, da Rede Internacional de Acompanhamento Terapêutico (RIAT), é fundamental que eventos como esse ocorram na sociedade amazonense, pois a saúde mental ainda é algo dado como doença, porém, ela não é. “Fazer esse eventos em via pública é extraordinário, pois convida as pessoas a estarem mais cientes de se cuidar e ter um alto cuidado”, frisou a especialista.

A professora Eliene Silva comentou que o Projeto Basta da Frente Parlamentar Cristão é muito importante no Estado do Amazonas. “Esse projeto do deputado João Luiz é de suma importância para pessoas que precisam de uma palavra, motivação para dizer que vale a pena viver e precisamos de mais projetos como esse”, concluiu a educadora, que também deu depoimento durante o evento.

Durante a ação, os participantes fizeram um ato no meio da ponte Phellippe Daou em prol da vida, onde deram as mãos e soltaram balões.

O ato também contou com a presença do diretor-presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), Gerson Mourão, policiais militares, agentes do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) da Prefeitura de Manaus e dentre outros órgãos.

