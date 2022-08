Deputado João Luiz debate sobre melhorias para times de futebol na FAF

O deputado estadual João Luiz (Republicanos) reuniu-se nesta semana com presidentes dos clubes profissionais do Amazonas de futebol na sede da Federação Amazonense de Futebol (FAF), localizado na avenida Constantino Nery, na Zona Sul de Manaus.

“Conversamos sobre melhorias para os times de futebol do Amazonas e indicações de novas ações que serão realizadas para o crescimento dos clubes locais. O esporte local merece ter esse reconhecimento e apoio”, afirmou o deputado João Luiz.

O encontro contou com os presidentes Jefferson Oliveira, do Rio Negro, Luiz Costa do Sul América, Dantas do Clipper, Henrique Barbosa do Atlético-AM, Edirlei Campos, Júnior Mendes do CDC Manicoré, Ronaldo Bonta, do RB do Norte e Stênio do EC Iranduba.

O presidente em exercício da FAF, Dr. Pedro Augusto Oliveira informou que a reunião teve o objetivo de editar propostas de trabalho e debater melhorias dos clubes do Estado.

“Eu agradeço o apoio do deputado João Luiz. Ele é uma peça fundamental para o futebol amazonense. A reunião foi provocada pelos clubes com objetivo de trazer novas ideias e trazer melhorias para a federação”, concluiu o presidente da FAF.