Deputado João Luiz afirma que a chegada da tecnologia 5G em Manaus é crucial para o desenvolvimento do Estado

O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC/ALEAM), deputado estadual João Luiz (Republicanos) comemorou que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que Manaus terá a partir desta quinta-feira (6) a faixa de internet de quinta geração (5G) liberada para a entrada em operação.

Há exatamente um ano, o senador Plínio Valério e o deputado João Luiz se reuniram no dia 6 de outubro de 2021, com o conselheiro da Anatel, Emmanoel Pereira, para tratar sobre telefonia, internet e 5G para os municípios do Amazonas.

“Esse desenvolvimento é crucial para o desenvolvimento social do nosso Estado”, disse o presidente da CDC/ALEAM.

João Luiz também relembrou que participou de uma reunião com o ministro Raimundo Carreiro, do Tribunal de Contas da União (TCU), onde foi mostrado ao ministro a situação da telefonia no Estado do Amazonas e quais medidas seriam adotadas em relação ao 5G no estado.

5G

A nova tecnologia 5G permite transmissão de dados de forma mais veloz, estável e com menor tempo de resposta (latência). Em Manaus, serão instaladas 21 antenas. A Anatel também informou que Belém, Macapá, Porto Velho e Rio Branco receberam a tecnologia.