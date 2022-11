Cmdo FronSolimões/8°BIS, celebra o Dia da Bandeira em Tabatinga

No dia 19 de novembro, o Comando de Fronteira Solimões/8°BIS realizou uma formatura para celebrar o Dia da Bandeira.



O tradicional evento foi presidido pelo Cel Roberval, Diretor do Hospital de Guarnição, acompanhado do Ten Cel Afonso, Comandante do Batalhão e de seu Adjunto de Comando, o

STen Martins Junior.

Durante a atividade, o Ten Cel Afonso, realizou a leitura da Ordem do Dia e o STen Marins, do HGuT, praça mais antigo da Gu Tabatinga (AM), realizou a incineração da Pavilhão Nacional inservivel.

O Dia da Bandeira foi instituído no ano de 1889, pelo decreto lei n° 4, em homenagem ao símbolo máximo da pátria. Como a bandeira brasileira foi estabelecida quatro dias após a Proclamação da República, seu dia é comemorado em 19 de novembro.

Fonte e fotos: @cmdofronsolimoes8bis