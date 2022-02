Campanha de imunização em crianças continua até o dia 18 de fevereiro

Tabatinga continua a imunização infantil contra a covid-19. Desde o dia 24/01/22 a Prefeitura do Tabatinga iniciou a vacinação em crianças de 5 a 11 anos, em todas as UBS do município, de 8h30 às 11h30 e de 14h30 às 16h30.

A primeira etapa foi voltada para as crianças com necessidades especiais e com comorbidades como: imunossuprimidos, pneumopatias crônicas, doenças cardiovasculares, obesidade, sindrome de down, entre outras doenças crônicas.

No dia 02 de fevereiro iniciou a vacinação contra a covid-19 à crianças de 5 a 11 anos, sem comorbidades. A campanha acontece até o dia 18 de fevereiro em todas as UBS’s.

Veja a programação:

Para adolescentes, adultos e idosos, a Secretaria de Saúde informou que continua aplicando primeira, segunda e doses de reforço do imunizante.

Documentos necessários: RG, CPF e CARTÃO DE VACINA e, para as crianças que ainda não possuem esses documentos, cópia da CERTIDÃO DE NASCIMENTO.

Fonte: Secom PMT