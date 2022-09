Banda norte-americana de hard rock, Guns N’Roses se apresentou pela primeira vez em Manaus, no Amazonas

O show aconteceu nesta quinta-feira 1º de setembro na Arena Amazônia – e abre a turnê Guns N’ Roses Are F’N’ Back! no Brasil.

Vale lembrar que essa é a décima vinda do Guns N’ Roses ao Brasil. Após apresentação na capital do Amazonas, a banda fará uma série de shows no país, entre eles no Rock in Rio 2022.

Pela turnê Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!, o primeiro show no Brasil aconteceu na quinta, 1° de setembro de 2022, na Arena Amazônia. Além de Manaus (e do festival), os músicos se apresentam em Recife (04/09), Goiânia (11/09), Belo Horizonte (13/09), Ribeirão Preto (16/09), Florianópolis (18/09), Curitiba (21/09), São Paulo (24/09) e Porto Alegre (26/09).

