Amazonas já aplicou 6.257.037 doses de vacina contra Covid-19

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) divulga o consolidado diário de vacinação contra Covid-19 no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 6.257.037 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quarta-feira (16), sendo 2.974.662 de primeira dose, 2.404.527 de segunda dose, 55.427 com dose única, 821.828 de 1ª dose de reforço e 593 de 2ª dose de reforço. A informação está disponível no site da FVS-RCP.

As informações consolidadas pela FVS-RCP são das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades.

Doses aplicadas por município

Conforme dados gerenciados pela FVS-RCP, e informados pelas secretarias municipais de saúde de cada cidade do Amazonas, até esta quarta-feira (16/02), foram aplicadas as seguintes quantidades de doses, considerando as 1ª e 2ª doses, dose única, 1ª e 2ª doses de reforço: Manaus (3.790.349), Parintins (183.762), Itacoatiara (137.704), Manacapuru (124.810), Tefé (107.291), Iranduba (94.059), Coari (87.815), Maués (86.467), Tabatinga (77.717), Humaitá (76.434), Manicoré (69.557), São Gabriel da Cachoeira (64.964), Lábrea (60.317), Benjamin Constant (58.923), Autazes (57.359), Barreirinha (57.034), Presidente Figueiredo (52.221), Careiro (45.656), Eirunepé (45.655), Boca do Acre (42.696), Borba (42.233), Carauari (40.672), Nova Olinda do Norte (38.664), São Paulo de Olivença (35.444), Rio Preto da Eva (34.859), Nhamundá (33.379), Careiro da Várzea (33.370), Santo Antônio do Içá (32.101), Fonte Boa (29.574), Urucurituba (28.238), Manaquiri (28.127), Boa Vista do Ramos (27.382), Urucará (25.225), Codajás (24.183), Novo Aripuanã (23.986), Jutaí (23.491), Barcelos (23.289), Apuí (22.156), Tonantins (21.821), Envira (21.378), Beruri (21.169), Silves (20.817), Alvarães (20.656), Novo Airão (19.588), Atalaia do Norte (18.163), Tapauá (17.859), Santa Isabel do Rio Negro (17.813), Anori (17.576), Ipixuna (17.258), Pauini (16.107), Itapiranga (16.079), Juruá (15.596), Maraã (15.532), Guajará (15.084), Caapiranga (14.903), Uarini (14.460), São Sebastião do Uatumã (14.127), Canutama (13.649), Anamã (13.169), Amaturá (12.169), Itamarati (10.162), Japurá (4.739).

