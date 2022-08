ALC Contabilidade comemora 21 anos de trajetória em Tabatinga

Há 21 anos atras, o casal de contadores José Carlos Boêse Falcão e Maria de Fátima Pinheiro, naturais de Maringá-PR, contando com seu conhecimento na área contábil, aceitou o desafio de trazer toda sua experiência para o interior do Amazonas, até então necessitando de profissionais capacitados.

No dia 23 de Julho de 2001 foi fundado o escritório ALC Contabilidade, dando início as suas atividades em uma pequena sala comercial, com apenas quatro clientes. Mesmo com as dificuldades encontradas o escritório manteve o foco de trazer para a região uma excelente prestação de serviço.

Priorizando a qualidade do serviço e o bom atendimento, aos poucos o escritório foi conquistando a confiança dos empresários locais e neste momento, conta com uma excelente carteira de clientes, liderado pela gerente Eliana Gonçalves de Almeida e a excelente equipe formada por Liliane, Adriely, Suzanne, Carmem, Tatiana e Lizandra.

Equipe atual da ALC Contabilidade

A sede esta localizada na Avenida da Amizade, nº 513, Brilhante, onde dispõe de um espaço amplo e bem estruturado e um atendimento personalizado a todos que buscam um serviço de qualidade.