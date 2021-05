Vereadores de Tabatinga realizam viagens as comunidades rurais para fiscalizar situação das escolas

Na Sessão Câmara do dia 29 de abril, o vereador Paulo Bardales solicitou que seja encaminhada para a Casa Legislativa todos os documentos referente à aprovação de contas do CONDISI dos primeiros meses do ano, juntamente com os pareceres jurídicos.

Os parlamentares, Olímpio Guedes, Valdinei Rodrigues, Lucivado Queiroz, solicitaram do CETAM, a possibilidade de que seja ministrado Cursos Técnicos Profissionalizantes para os detentos da Unidade Prisional de Tabatinga-AM.

A vereadora Monaliza Takahashi, indicou ao Prefeito que a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Transporte, realize a capina no bairro do Xingu, onde moradores anseiam por apoio na limpeza das vicinais.

O Presidente da Câmara, vereador Paulo Bardales,relatou que recebeu denúncias em relação as condições de escolas, na comunidade indígena de Belém do Solimões e outras localidades, o mesmo tem realizado viagens para averiguar possíveis problemas na estrutura, devido um forte temporal.

O parlamentar apresentou imagens comprovando os danos, em seguida falou que foi feito um relatório comunicando o prefeito Saul Bemerguy sobre o fato ocorrido.

Posteriormente falou que no decorrer de sua visita, recebeu denúncias dos moradores da comunidade de Belém do Solimões, sobre o atendimento dos profissionais de saúde.

Paulo, ressaltou que está fazendo seu trabalho que é fiscalizar e legislar, independente se for executivo ou qualquer outro órgão.

Assessoria CMT