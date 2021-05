Vacinação contra Covid-19 em Benjamin Constant atinge faixa etária inédita no Amazonas

Na sexta feira, 30 de abril, a vacinação contra a covid-19 em Benjamin Constant atinge um marca inédita no estado do Amazonas. O município imuniza a faixa etária de 45 a 54 anos de idade. É uma das maiores etapas de imunização no município. O plano é vacinar mais de mil pessoas ao longo do dia. Para evitar filas e aglomeração, o PNI Municipal disponibiliza quatro locais, das 8h às 16h.

Benjamin Constant foi o primeiro município do Amazonas a vacinar todos os grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde. Além disso, ainda prosseguiu com a imunização em grupos considerados vulneráveis, como comerciantes e bancários. Todos os profissionais de educação que atuam na cidade já receberam a primeira dose da vacina. Outra marca importante foi a vacinação de todos os portadores de comorbidades acima dos 18 anos.

De acordo com a coordenadora do PNI Municipal, Sandy Graça, o avanço nessas faixas etárias só é possível graças a um controle eficiente das doses e otimização dos estoques. “Nós nos esforçamos diariamente para Benjamin Constant continuar avançando rápido na direção de imunizar a toda nossa população. O grupo de hoje é parte desse esforço que só vai parar quando alcançarmos a imunização completa de todos os benjaminenses. E isso não vai demorar.”

A costureira Marloida Moreno Aparício, 48 anos tem medo de injeção, mas deixou de lado o temor para proteger a ela e as filhas. “Eu perdi meu marido ano passado por complicações da Covid-19, peguei duas vezes Covid e agora não posso perder a oportunidade de me vacinar. Fiquei viúva com duas filhas menores de idade e quero proteger minha família e amigos. Já perdi muito, não posso arriscar.”

Segundo os dados da FVS, Benjamin segue no topo da lista da cobertura vacinal no Amazonas, com 72% da população maior de 18 anos imunizada com a primeira dose e 52% com a segunda. A previsão do PNI Municipal é de que a imunização contra a Covid-19 seja concluída ainda no mês de junho em Benjamin Constant

Maiores informações com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Benjamin Constant (92) 994023737 [email protected]