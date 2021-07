Tóquio faz ensaio final para a cerimônia de abertura das Olimpíadas

Pouco antes do evento que inaugura oficialmente a maior competição poliesportiva do mundo, o comitê organizador faz últimos testes para a festa.

Está chegando a hora! Faltam pouco para o Japão abrir oficialmente as Olimpíadas de Tóquio com a cerimônia, que será realizada nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília) com transmissão da TV Globo e do SporTV. Confira alguns momentos no vídeo acima!

A festa de abertura dos Jogos deve ter duração de aproximadamente três horas, mas não contará com presença de público, assim como todos os eventos que acontecerem na capital japonesa, devido ao crescimento dos casos de Covid-19 na cidade.

A participação dos atletas do Brasil também será limitada. Pensando em evitar contágio que atrapalhe a realização das competições, o COB não enviará apenas os dois porta-bandeiras e mais dois acompanhantes para atingir o número mínimo exigido pelo COI, de quatro pessoas, para o desfile.

Ou seja, a delegação brasileira terá apenas os porta-bandeiras Bruninho, do vôlei, e Ketleyn Quadros, do judô, além de Marco La Porta, chefe de missão, e mais um oficial administrativo nesta sexta-feira no Estádio Olímpico.

Fonte: G1