Tabatinga zera casos de Covid-19 nos primeiros dias do mês de maio

O boletim divulgado nesta segunda, 03/05/21 às 10:00h pela Secretaria de Saúde, mostrou o registro de 00 pessoas com Covid em 24 horas, desde o boletim de domingo (01). De acordo com os últimos dados, o numero de casos vem caindo, reflexo das medidas de restrição do Decreto que está em vigor.

A soma de pessoas infectadas em Tabatinga desde o início da pandemia atingiu 3.277, enquanto 122 pessoas morreram por complicações da doença.

O boletim mostra ainda que 3.125 pessoas se recuperaram da Covid-19.

Por: Portal Tabatinga