Tabatinga já vacinou 23.653 pessoas contra o coronavírus

De acordo com o último boletim divulgado pela secretaria municipal de Saúde, através dos dados do Vacinômetro, Tabatinga já atingiu 14.158 doses aplicadas na 1ª dose, e 9.495 doses na 2ª fase.

Veja os dados do vacinômetro Tabatinga do dia 12/05:



Iniciada em 19 de janeiro, a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Tabatinga já imunizou 23.653 pessoas contanto a primeira e segunda fase. Os números, disponibilizados no gráfico ‘Vacinômetro’ da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), representam 71,0% do total de grupos prioritários que devem receber as doses da vacina no município.