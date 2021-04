Tabatinga já vacinou 18.835 pessoas contra o coronavírus

De acordo com o último boletim divulgado nesta segunda-feira (20/04), pela Fundação de Vigilância em Saúde – FVS, Tabatinga já atingiu 18.835 doses aplicadas considerando a 1ª e 2ª dose. dose. A população programada para ser contemplada por dose, é de 19.422 pessoas.

Iniciada em 19 de janeiro, a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Tabatinga já imunizou 18.835 pessoas contanto a primeira e segunda fase. Os números, disponibilizados no gráfico ‘Vacinômetro’ da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), representam71,0% do total de grupos prioritários que devem receber as doses da vacina no município.

No Amazonas 747.597 dose da vacina contra a Covid-19, já foram aplicadas. Usar máscara, manter a distância entre as pessoas, lavar as mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel são recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do vírus da Covid-19, que continua presente no Estado.

Acompanhe o andamento da vacinação pelo site da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS):

http://www.fvs.am.gov.br/indicadorSalaSituacao_view/75/2