Tabatinga e Benjamin Constant participam de reunião sobre biossegurança na atividade turística

Na quarta-feira, 9 de junho, a Administração Municipal de Tabatinga e Benjamin Constantina, participaram do encontro sobre biossegurança no turismo da tríplice fronteira. A reunião aconteceu na Prefeitura de Leticia, na Colômbia, e também contou com representantes do Brasil e Peru. Estavam presentes os secretários de turismo das cidades fronteiriças. Eles discutiram os protocolos necessários para a retomada das atividades na região.

O objetivo do encontro foi normatizar e padronizar as medidas sanitárias para que os turistas possam visitar nossa região de forma segura. Foi proposta a criação de um documento único, com o protocolo de Biossegurança para Brasil, Peru e Colômbia. Da mesma forma, houve o comprometimento com a intensificação das ações de orientação e fiscalização no setor de turismo, no que se refere aos cuidados com a Covid-19.

O Prefeito de Benjamin Constant, David Bemerguy, foi representado nesse encontro pelo secretário municipal de turismo, Marcelo Lopes. O chefe do executivo destaca a articulação que o município vem fazendo para a retomada das atividades. “A região tem um grande potencial para avançar no setor turístico, gerando emprego, renda e oportunidade de negócios. Ao criar uma política de turismo, Benjamin se organiza para isso. Estamos nos preparando para ser uma porta de entrada no turismo aqui da Tríplice Fronteira”, declarou o Prefeito.

Tabatinga faz parte do Fórum de Desenvolvimento Turístico da Tríplice Fronteira, juntamente com Benjamin Constant e Atalaia do Norte (Brasil), Letícia e Puerto Narinho (Colômbia), Islândia e Santa Rosa (Peru). O próximo encontro do grupo acontece no dia 23 de junho na sede da Prefeitura de Tabatinga, para viabilizar a criação de uma Rota Turística oficial da tríplice fronteira.

Fonte : Assessoria BC