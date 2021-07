Tabatinga continua com a campanha de vacinação 1ª e 2ª dose

De acordo com o último boletim do dia 23 de julho, a secretaria de Saúde informa que o município continua há mais de uma semana, com a marca de zero infectados pelo vírus, registrando até o momento apenas 11 casos no mês e julho. “Esta marca se dá graças ao empenho e esforço dos nossos profissionais da saúde e também de cada cidadão tabatinguense que se vacinou e continua com a prevenção mesmo após a vacina” falou o secretário de Saúde Marlem Riglison.

A campanha no prédio da Maçonaria continua até o dia 30 de julho. Pessoas que ainda não tomaram a primeira ou a segunda dose da vacina contra a Covid-19, poderão procurar o ponto de vacinação de 8 as 16h e garantir a sua imunização. A partir do dia 01 de agosto, deverão procurar uma UBS mais próxima a sua residência para se vacinar.

Vale lembrar que ainda é necessário o distanciamento, uso de máscara e álcool em gel.