Surto de Covid em cidade vizinha põe em alerta o sistema de saúde de Benjamin Constant

Na manhã dessa terça-feira, 20 de julho, o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 se reuniu com o prefeito em exercício, Semeide Bermeguy. No encontro, buscaram estratégias para prevenir Benjamin Constant do recente aumento de casos de infecção por Coronavírus no município vizinho de Islândia, no Peru.

A situação põe em alerta o sistema de saúde de Benjamin Constant, pelo grande fluxo de pessoas entre os municípios. Diariamente, moradores de Islândia desembarcam em Benjamin Constant para trabalhar, estudar, fazer compras e utilizar serviços disponíveis no lado brasileiro. O município peruano vive um momento preocupante, com rápido aumento nos casos de Covid. Muitos benjaminenses também frequentam a cidade vizinha.

A partir de quarta-feira, 21 de julho, o Município vai tomar ações práticas para evitar a entrada do coronavírus pelo porto da cidade. Além de uma campanha de conscientização, será feita a testagem em massa de todas as pessoas oriundas de países estrangeiros que chegam em Benjamin. As embarcações oriundas de Islândia serão direcionadas para barreiras sanitárias. Será intensificada a fiscalização do uso de máscara no comércio e nas vias públicas.

A partir desse controle, serão tomadas medidas específicas, somente para as pessoas que vêm de países estrangeiros e estados brasileiros que estejam em situação de surto de Covid-19. Dentro desse grupo, os positivados que não moram em Benjamin Constant serão notificados e encaminhados às autoridades de saúde do local de origem. Dessa forma, as pessoas infectadas que residem fora de Benjamin Constant, oriundas de locais com surto de Covid, serão impedidas de entrar no município, independente da sua nacionalidade.

Os residentes de Benjamin detectados com a infecção pelo Coronavírus serão encaminhados para as Unidade Básicas de Saúde do município. Os estudantes residentes em Islândia que frequentam as escolas municipais de Benjamin terão as aulas suspensas por 15 dias. O Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 também recomenda que os benjaminenses evitem se deslocar até o município de Islândia nesse período com alto índice de infecções no país vizinho.