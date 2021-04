Supermercado Hiper está com promoção em frutas e verduras

O supermercado Hiper Kosto esta com uma super promoção que vai até o dia 26 de abril!

O Feira Fruver está dando 10% de desconto em todas as frutas e verduras do supermercado que já é conhecido pela grande variedade e qualidade dos produtos sempre frescos e disponíveis aos seus clientes da tríplice fronteira ao menor preço.

O supermercado Hiper Kosto está aberto todos os dias ate as 9h da noite. Dois endereços para melhor servir:

– Centro de Leticia (ao lado da Casa Bella)

– Avenida Vasquez Cobo (próximo ao aeroporto de Leticia).