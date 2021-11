Senador Eduardo cumpre agenda política em municípios do Alto Solimões.

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) cumpriu, neste fim de semana, extensa agenda política nos municípios de Tabatinga, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Benjamin Constant e Atalaia do Norte, na calha do Alto Solimões, onde se reuniu com lideranças políticas, religiosas e visitou obras de pavimentação viabilizadas com recursos de emendas parlamentares de sua autoria.

As visitas iniciaram sexta-feira (19/11) em Santo Antônio do Içá, onde acompanhado dos deputados federais Silas Câmara (Republicanos), Delegado Pablo Oliva (União Brasil) e do deputado estadual Dermilson Chagas (sem partido), além do presidente estadual do Cidadania, Jesus Alves, Braga se encontrou com lideranças indígenas e o prefeito “Ceceu”.

Multidão recebe senador em carreata gigante ─ Em Tabatinga, o senador foi recepcionado pelo prefeito Saul Bemerguy (MDB) e uma carreata gigante, que percorreu do aeroporto até o local do evento, na avenida da Amizade, onde Eduardo também se encontrou com lideranças políticas do município. Ele também percorreu ruas e avenidas que receberam pavimentação em concreto, obras realizadas com recursos de emendas de autoria do parlamentar.

─ Já estivemos em Santo Antônio do Içá e São Paulo de Olivença, agora, aqui com vocês em Tabatinga. Vim matar a minha saudade dessa região que eu amo, e que tem um pedaço do meu coração -, disse o senador. Para Tabatinga, Braga destinou mais de R$ 56,3 milhões para infraestrutura, saúde e educação, recursos que já saíram do papel.

Reunião com lideranças políticas e religiosas em Benjamin ─ No sábado (20/11), o senador Eduardo desembarcou em Benjamin Constant, onde se reuniu com lideranças indígenas na comunidade-polo de Filadélfia, que reúne outras 22 localidades indígenas de várias etnias. No local, Braga ouviu reclamações de abandono por parte do governo estadual, principalmente nas áreas da segurança, infraestrutura, saúde e educação.

Da comunidade, Eduardo retornou a Benjamin Constant, e participou, também acompanhado do prefeito David Bemerguy (MDB), de um almoço com os principais líderes políticos, religiosos e um grupo de jovens que fazem parte de um projeto esportivo apoiado pela prefeitura da cidade.

Em Atalaia do Norte mais reclamações ─ À tarde, o senador percorreu a BR-307 de Benjamin até Atalaia do Norte, onde também se reuniu com diversas lideranças indígenas da região do Vale do Javari. No local, Eduardo voltou a ouvir reclamações da falta de ações do governo em diversas áreas, dentre eles, a saúde básica e segurança pública.

─ Vamos levar todas as demandas dessa região e atende-las, com ajuda dos nossos deputados Silas Câmara, Delegado Pablo e Dermilson. Sei o quanto essa região sofreu com a pandemia da Covid-19 e o quanto está sofrendo com a ausência do poder público. Mas com fé e esperança vamos ajuda essa região a superar esse momento”, disse o senador. De Atalaia, Braga retornou à capital.

