Semana Santa movimenta Mercado Municipal do Peixe em Tabatinga

A corrida para encontrar peixes baratos está terminando, sobretudo entre as pessoas que cultivam a tradição dos festejos relativos à Semana Santa.



A Prefeitura Municipal de Tabatinga através da secretaria de Produção Rural e Abastecimento comunica que em virtude do feriado da sexta-feira Santa, 02/04/21, às feiras fecharão suas portas às 12:00h.

Evite aglomerações e antecipe a compra do seu peixe. Lembrando que é obrigatório o uso de máscara e use alcool em gel.

Nesta quinta-feira (01/04), no Mercado Municipal de Tabatinga, muitas pessoas estão em busca do produto mais tradicional da semana santa: o peixe. Os mais procurados são: Tambaqui, Pirarucu, Matrinxã, Tucunaré e Surubim.

Cuidados:

Na hora de escolher o peixe, o consumidor deve se atentar para diversos aspectos, entre eles a higiene do comércio e a refrigeração. O local de manipulação deve ser limpo. É preciso estar atento e ver como é feito o manuseio do produto. O espaço tem que estar lavado e higienizado. Os peixes não devem ser vendidos com a escama caindo. As brânquias ou guelras, órgão de respiração, devem estar rosados ou avermelhados e os olhos do peixe, brilhantes.