Secretaria de Cultura e Turismo de Tabatinga promove concurso Miss Tabatinga 2021

A Prefeitura Municipal de Tabatinga através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo tornar pública a inscrição para o Concurso de Beleza: MISS TABATINGA 2021.

A inscrição do concurso acontecerá até o dia 10 de maio de 2021 na Coordenadoria de Interbairros nos seguintes horários: 08:00 as 12:00h e de 14:00 as 17:00h de segunda a sexta-feira.

O evento acontecerá no dia 15 de maio de 2021 ás 18:00h na Beer House, seguindo todos os protocolos de saúde de combate a Covid-19.

O Miss Tabatinga 2021 é um concurso de beleza que escolherá dentre meninas de 17 a 25 anos, as que possuem atributos com beleza, simpatia, postura entre outros requisitos elencados neste regulamento. O evento premiará as melhores colocadas, inclusive com a tão sonhada Coroa e Faixa de Miss Tabatinga 2021. Além disso, a Miss Tabatinga 2021 passa a ser assessorada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, devendo atuar na divulgação dos eventos da nossa cidade e representar o município em concursos de beleza.

Faça sua inscrição e seja a nova Miss Tabatinga 2021!

Siga a página do Facebook: Miss Tabatinga 2021:

https://www.facebook.com/Miss-Tabatinga-2021-100279828897405/



Fonte: Secom PMT