Saullo Vianna vai denunciar pane mecânica em avião da Voepass à Anac

Durante Sessão Plenária desta terça-feira (21), o deputado estadual Saullo Vianna (PTB) denunciou, mais uma vez, a empresa Voepass Linhas Aéreas por problemas na prestação de serviços no Amazonas. Neste último domingo (19), uma aeronave da companhia sofreu pane mecânica, logo após a decolagem, em Parintins. O parlamentar afirmou que levará o caso à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O voo decolou do Aeroporto Júlio Belém, em Parintins, com destino a Manaus. Os pilotos precisaram retornar ao município, após detectar falha mecânica em um dos motores.

“O avião saiu de lá com mais de uma hora de atraso. O voo chegou em Parintins e, no momento da decolagem, falhou um dos motores e a aeronave teve que voltar para a pista. Aquilo causou um grande problema, várias pessoas passaram mal no voo”, disse o deputado.

O deputado já havia levado à Anac, em 2019, denúncias a respeito da companhia aérea. Além de problemas técnicos, constantemente, passageiros fazem queixas contra a empresa, como atrasos e cancelamentos de voos.

“A empresa não voa apenas para Parintins, ela também opera em outros municípios do nosso Estado. E isso é algo muito sério, pois recebemos muitas denúncias. As pessoas falam muito desse problema de sempre ter alguma pane ou falha nos voos. Às vezes é no ar-condicionado, ou o avião faz algum barulho diferente. Dessa vez, mais precisamente, teve a paralisação de um dos motores”, disse.

O parlamentar pontuou a relevância do debate, chamando a atenção para a segurança dos voos que operam no Amazonas. “Nós precisamos apurar. Eu vou levar essa denúncia à Anac, para que seja tomada uma providência, por conta da segurança dos voos dessa empresa”, finalizou.

Fonte: Assessoria