Saullo Vianna participa de ações de cidadania e segurança em Manacapuru e Novo Airão

Nesta quinta-feira (2), o deputado estadual Saullo Vianna (PTB) esteve em Manacapuru e Novo Airão, onde participou da entrega dos cartões do ‘Auxílio Estadual’. Na oportunidade, também foram realizadas ações de cidadania e segurança, com o lançamento do programa ‘Prato Cheio’ e a entrega de uma pick-up para a Polícia Militar.

O ‘Auxílio Estadual’ vai beneficiar 300 mil famílias em todo o Amazonas. Em Manacapuru, 9 mil beneficiários serão atendidos. Já em Novo Airão, o projeto alcançará 1.249 grupos familiares.

“Nós vamos devolver dignidade às famílias, a certeza de ter o que comer, uma ajuda para auxiliar na compra de remédios ou uma botija de gás”, pontuou o parlamentar. “Por conta da pandemia, nós perdemos empregos e renda, e esse programa vem para complementar a vida do cidadão que vive em vulnerabilidade e tem dificuldade de completar seu rancho no final do mês”, completou.

Além da entrega dos cartões, em Manacapuru, também foi realizada a inauguração do primeiro restaurante popular do interior, com o projeto ‘Prato Cheio’. No local, serão oferecidas refeições às pessoas que vivem em vulnerabilidade social, por um valor simbólico de R$ 1.

“Eu sempre digo que cuidar das pessoas deve ser a prioridade de um governo. Bem mais do que investir em obras, é importante trabalharmos para que os amazonenses tenham dignidade, oportunidades de crescimento e garantia dos seus direitos”, destacou Saullo Vianna.

*Segurança para Novo Airão*

Além do ‘Auxílio Estadual’, Novo Airão também recebeu um automóvel do tipo pick-up, entregue pelo Governo do Estado. O veículo foi entregue ao 6° Agrupamento da Polícia Militar e vai ajudar nas ações de segurança na cidade.

“Novo Airão recebeu, hoje, ações que vão trazer mais dignidade e segurança para a população. São grandes avanços para a cidade, com um trabalho atuante do Governo, que tem olhado com carinho para as pessoas que vivem no interior”, afirmou o deputado.

Saullo Vianna também destacou os trabalhos voltados ao município, realizados por meio do mandato. “No ano de 2020, na primeira onda da pandemia, pude ajudar o município de Novo Airão destinando R$ 1,5 milhão em emendas, para as ações de combate à Covid-19. E no ano de 2022, vamos destinar mais R$ 400 mil para o município, nos setores da saúde e assistência social”, disse.