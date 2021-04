Representantes do Turismo do Brasil e da Colômbia discutem retomada da atividade

Na manhã de sexta-feira,16 de abril, a Secretária de Turismo de Tabatinga, Mara Bemerguy, participou de uma reunião em Tabatinga. O objetivo do encontro foi o planejamento para retomada da atividade na região do Alto Solimões. Estavam presentes no evento o secretario de turismo de Benjamin Constant, Marcelo Lopes e o Secretário de Turismo de Atalaia do Norte, Jaime Silva.

O encontro teve um caráter de integração internacional, com a presença de representantes de agências de viagem de Letícia, na Colômbia. Os participantes destacaram a importância da união entre os municípios brasileiros e dos países vizinhos para o desenvolvimento do turismo regional. Eles levantaram vários locais e atividades de alto potencial para o setor: como lagos, etnias indígenas, venda de artesanato, pesca esportiva, comunidades rurais e locais de lazer, como Cabanas, Fazenda São José e Etna Cenários.

A secretária de Turismo de Tabatinga, Mara Bemerguy, informou que Tabatinga está trabalhando para organizar e melhorar o turismo e que a parceria com a cidade de Letícia-Co, é muito importante, tendo em vista que quase todos os turistas que visitam a tríplice fronteira entram pelo aeroporto internacional de Letícia.

A reunião já foi uma prévia para o próximo evento do setor. Ainda no mês de abril, acontece o seminário Planejamento e Promoção Turística Aliada à Nova Realidade da Pandemia. Já está confirmada a participação da AmazonasTur (Governo do Estado). De acordo com os secretários, o plano é solicitar ao Governador do Amazonas que informe oficialmente o Presidente da Colômbia, Ivan Duque, quanto à situação da Covid no Estado. “Os casos no Amazonas vêm diminuindo. Esse documento é para que o Governo colombiano, que está com receio da cepa de Manaus, possa pensar na reabertura do aeroporto de Leticia”, concluiu.

Fonte: Secom PMT