Rádio Escola lança a programação da Semana do Meio Ambiente em Benjamin Constant

Na terça-feira, 25 de maio, a Secretaria Municipal de Educação de Benjamin Constant deu início às atividades da Semana do Meio Ambiente dentro do Projeto Rádio Escola: Nas Ondas do Conhecimento. O lema desse ano é “Meu Meio, Meu Ambiente”, que será trabalhado com os alunos no sentido de valorizar as riquezas naturais e a consciência ecológica.

A programação do Rádio Escola já está voltada para o meio ambiente. A aula dessa terça feira, para os primeiros anos do ensino fundamental, abordou diversos temas, como conscientização ambiental, reciclagem, destinação de resíduos e conceitos de ecologia. Além das transmissões ao vivo, estão sendo realizadas mostras e oficinas nas escolas da rede municipal. Nessas atividades, estão sendo respeitadas todas as normas sanitárias e de distanciamento.

A coordenadora pedagógica da SEMED, Odilene Bindá, destaca que a escola tem papel importante na conscientização ambiental. “Queremos ser um agente transformador nesse momento em que precisamos, cada vez mais, estar unidos à natureza para que nós possamos garantir o direito à vida, que é primordial”, concluiu.

De acordo com o secretário executivo de educação, Flávio Gomes, a Rádio Escola tem conseguido levar os temas ambientais para todos alunos da rede municipal, mesmo em tempos de Pandemia. “Estamos passando essa conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente, das florestas, lagos e rios, do descarte correto do lixo, para que no futuro a gente não venha a ser penalizado pelos nossos próprios erros cometidos hoje”, finalizou.

Fonte: Secom BC