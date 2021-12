Prouni: mais de R$ 3,5 milhões vão para as bolsas de permanência

O MEC (Ministério da Educação) faz nesta quarta-feira (22) o pagamento antecipado da parcela de dezembro do Programa Bolsa Permanência do Prouni (PBP-Prouni).

São R$ 3.585.600,00 que beneficiarão 8.978 estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que cursam graduação com bolsa integral do Prouni (Programa Universidade para Todos).

Com essa antecipação do pagamento referente ao mês de dezembro, as bolsas de todos os meses de 2021 são pagas antes do encerramento do exercício financeiro deste ano.

O PBP-Prouni é um dos programas da Sesu (Secretaria de Educação Superior) voltados para a assistência estudantil e para a promoção da permanência de estudantes no ensino superior.

Os bolsistas do PBP-Prouni recebem o auxílio mensalmente para custear despesas com alimentação, transporte e material didático. O pagamento é creditado, exclusivamente, em conta-corrente bancária individual do estudante cujo número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física seja igual ao constante no Sistema Informatizado do Prouni (Sisprouni).

Como participar

Todo bolsista integral do Prouni que estiver matriculado e frequentando um curso de graduação presencial que tenha no mínimo seis semestres e carga horária média igual ou superior a seis horas diárias de aula poderá requerer o auxílio do PBP-Prouni. E, para concorrer a uma bolsa integral do Prouni, o candidato deve comprovar que possui renda de até um salário mínimo e meio por pessoa da família.

A seleção dos beneficiários do PBP-Prouni é realizada mensalmente, no primeiro dia de cada mês, no âmbito de cada instituição de ensino que participa do Prouni, na qual o bolsista integral está matriculado.

Fonte: D24am