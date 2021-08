Programa Ação Solidária recebe doação de 500 cestas básicas do Governo do Estado

A Prefeitura de Tabatinga recebeu, nesta quinta-feira (19/08), do Governo do Estado, por meio do Fundo de Promoção Social, a doação de 500 cestas básicas para o Programa Ação Solidária. As cestas foram recebidas por equipes do Programa no Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas em Tabatinga (Idam/Tabatinga).

Para o prefeito interino, Plínio Cruz, a doação é de extrema importância para o Programa. “Cada doação feita beneficia centenas de famílias que estão em situação de vulnerabilidade no nosso município, estimulando ainda mais o crescimento dessa rede solidária que é formada por meio do Ação Solidária”, ressaltou Plínio.







Ajude você também! É só procurar a Central de doações na Secretaria Municipal de Relações Institucionais (SEMRI), localizada na rua Coronel Berg, bairro Comunicações, ao lado da Igreja Sagrado Coração de Jesus, primeiro piso.

Fonte: Secom PMT