Prefeitura entrega obras importantes nas áreas de saúde e social em Benjamin Constant

A Prefeitura de Benjamin Constant inaugurou neste domingo (5), obras que vão proporcionar mais qualidade de vida à população benjaminense: o prédio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Prim Assis, que foi totalmente revitalizada e passou por diversas melhorias na estrutura e com novos equipamentos.

De acordo com o prefeito David Bemerguy (MDB), as reinaugurações mostram o cuidado da Prefeitura com a saúde e o bem-estar da população. “Precisamos pensar na nossa cidade e nas nossas futuras gerações. A entrega do Creas e da UBS é muito importante e mostra exatamente isso. É resultado de muito trabalho, de uma Prefeitura que pensa não só na cidade, mas nas pessoas que moram e fazem de Benjamin Constant a cidade que é hoje. Eu fico muito feliz em poder contribuir positivamente com isso”, disse.

Toda a estrutura dos dois prédios onde vão funcionar o Creas e a UBS foi reformada e melhor estruturada. A UBS, por exemplo, recebeu telhados novos, pintura de qualidade e equipamentos que visam melhorar o atendimento aos pacientes que chegarem à unidade de saúde com conforto e segurança e o trabalho dos servidores. As inaugurações contarão com a presença do prefeito David Bemerguy, do deputado federal Átila Lins (PP) e de secretários.

Já no Creas, que é uma estrutura desenvolvida para a Secretaria Municipal de Assistência Social, serão atendidas famílias e pessoas que se encontram em situação de risco ou tiveram seus direitos violados. “São obras que merecem a nossa atenção, pois são locais que cuidam das pessoas. As pessoas são a parte mais importante da nossa cidade e eu tenho compromisso de cuidar de todos. Todo mundo que precisar de um atendimento médico, vai na UBS, quem precisar de um apoio social, vai no Creas e isso é respeito com a população”, completou David Bemerguy.

Mesmo com a vacinação avançada no município, o prefeito lembrou da importância do uso de máscara e álcool em gel. “Esse compromisso com a população é uma responsabilidade que eu tenho desde o início da minha gestão. Estamos vacinando, mas ainda estamos enfrentando uma pandemia. Vamos fazer essas inaugurações de forma segura, sem aglomerações, cumprindo todos os protocolos de saúde”, finalizou David.

Ainda no domingo, será lançada a pedra fundamental do futuro Espaço Gastronômico e Cultural de Benjamin Constant. E na segunda-feira (6), às 8h, acontece a abertura do 1º Campeonato de Atletismo de Pista e Campo, em frente à Casa da Cultura.

Fonte: Ascom BC