Prefeitura de Tabatinga reforça sobre vacinação para pessoas a partir de 18 anos

A Prefeitura de Tabatinga reforça a importância da vacinação contra Covid-19 para pessoas acima de 18 anos sem comorbidades. Para isto, nesta quarta (7), quinta (8) e sexta-feira (9), a partir das 8h, ocorre um “Mutirão de Vacinação” no prédio da Maçonaria que vai até as 16h.

De acordo com o prefeito de Tabatinga, Saul Bemerguy, a ampliação ocorre dentro do plano de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde do município. “Vacinas salvam vidas. Se vacinar é a única forma de fazer com que a pessoa não seja infectada pela doença e assim, consigamos acabar de vez com a pandemia. Então eu convido você para comparecer ao prédio da Maçonaria e tomar sua 1ª dose”, disse.

Um dos destaques do município é o ritmo de vacinação. Segundo vacinômetro da Fundação de Vigilância em Saúde Rosemary Costa Pinto (FVS-AM), até a manhã desta terça-feira (6), dados da plataforma informavam que 17.977 pessoas foram imunizadas com a primeira dose, sendo que 11.885 já tomaram a segunda dose e garantiram total proteção contra a Covid-19.

Os dois imunizantes usados em Tabatinga são a vacina CoronaVac, do Instituto Butantan e a AstraZeneca/Oxford, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Para receber a primeira dose do imunizante, não esqueça que será necessário apresentar CPF, RG, cartão do SUS e comprovante de residência.

Atualmente, a cidade contabiliza 3.305 infectados e 125 óbitos. O prefeito reforçou a importância de manter os protocolos de saúde contra a doença. “É preciso que cada um faça sua parte, usando álcool em gel, mantendo o distanciamento e usando máscara”, finalizou o prefeito.