Prefeitura de Tabatinga publica decreto e vai multar estabelecimentos quem não cumprirem medidas contra Covid-19

Medidas foram definidas em reunião estratégica com o prefeito interino, Plínio Cruz, e servidores de órgãos de controle

A Prefeitura de Tabatinga vai multar quem não seguir as medidas de proteção contra a Covid-19, divulgadas nesta quinta-feira (12) em novo decreto (Nº 296/GP-PTM). O decreto foi estendido por mais 15 dias em virtude da ameaça do surto de Covid-19 em Islândia, no Peru.

De acordo com o prefeito interino de Tabatinga, Plínio Cruz, entre as medidas mais importantes a serem seguidas é o uso de máscara. “Infelizmente, as pessoas não estão mais usando máscara e essa é uma das medidas mais importantes que devemos seguir. O uso de máscara é simples, mas pode evitar que pessoas sejam infectadas e pode salvar vidas”, disse.

As medidas apresentadas no decreto foram definidas em reunião entre servidores da Secretaria de Segurança Pública, Instituto Municipal de Trânsito, Vigilância Sanitária, Tributos, Saúde, Defesa Civil e Relações Institucionais.

Segundo o decreto, continuam suspensos por 15 dias a realização de shows, eventos em boates e em ambientes fechados. Bares podem funcionar desde que obedeçam as regras estabelecidas.

Entre as medidas está o distanciamento físico de 1,5m entre as pessoas. O número de pessoas também deve ser limitado nos ambientes para evitar aglomeração. Espaços de trabalho devem ser reorganizados, filas devem ser controladas com marcação, assim como as medidas de higiene pessoal que devem ser mantidas.

“Estamos fazendo de tudo para que a nossa população seja protegida. A pandemia ainda não acabou. Precisamos contar com o apoio de todos nesse momento. Temos uma ameaça na fronteira por conta dos casos em Islândia. As pessoas devem usar máscara, álcool em gel e evitar aglomerações. Os estabelecimentos também devem seguir essas medidas e cobrar dos seus funcionários e clientes, para evitar que sejam multados”, explicou Plínio Cruz.

Os estabelecimentos devem funcionar de domingo à quinta-feira, das 8h às 00h. E sexta-feira e sábado, das 8h às 2h. Já os estabelecimentos que vendem bebida 24 horas só poderão funcionar no sistema delivery ou retirada.

Caso alguma medida seja descumprida, será aplicada multa ao estabelecimento, que pode chegar a ser fechado em caso de reincidência e descumprimento do decreto.

As medidas são importantes para evitar casos de infecções por novas cepas como a variante Lambda, que foi identificada pela primeira vez no Peru em dezembro de 2020 e agora preocupa autoridades de saúde peruanas e brasileiras.

Casos de Covid em Tabatinga

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Tabatinga, o município está com zero casos de Covid atualmente. No entanto, os órgãos de controle estão em alerta mediante os casos de novas variantes detectados no Peru e na Colômbia.

Para evitar risco de infecção, o decreto ainda recomenda que a população indígena e os residentes das comunidades rurais evitem comparecer à sede de Tabatinga por motivos que não sejam relacionados aos atendimentos de saúde.

Pesquisa busca identificar variantes

A Prefeitura de Tabatinga anunciou, nessa quarta-feira (11), que vai auxiliar a pesquisa de 10 dias, desenvolvida pela Fiocruz Amazônia, para identificação de possíveis variantes da Covid-19 em circulação no município.

Serão coletados exames de todas as pessoas que desejarem ser testadas, sejam brasileiros, peruanos ou colombianos. Caso um brasileiro teste positivo, ele será encaminhado para UPA em Tabatinga e o tratamento será feito pela FVS, sob orientação da Fiocruz Amazônia.

Quem desejar participar, passará pela triagem, em seguida o teste rápido e coleta do PCR com swab (cotonete) e, na sequência, o teste sorológico para saber se a pessoa já foi infectada.

A partir desta quarta-feira (11) será montado um ponto de realização de testes gratuitos de Covid-19 no Porto da Feira de Tabatinga. O atendimento será realizado em diversos horários: Quarta-feira (11): Das 14h ás 17h; Quinta à Sábado (12 a 14): Das 7h às 12h e das 14h às 16h; Segunda à Quinta-feira (16 a 19): Das 7h às 12h e das 14h às 16h; Sexta-feira (20): Das 07h às 12h.

Fonte: Secom PMT