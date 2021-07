Prefeitura de Tabatinga lança, nesta sexta-feira, programa Ação Solidária

A Prefeitura de Tabatinga dá início, nesta sexta-feira, dia 2 de julho, em uma grande ação de governo: a Ação Solidária: Cuidando da nossa Gente, que tem como finalidade criar uma grande rede solidária para atender moradores em situação de vulnerabilidade, por meio de doações, em uma parceria público-privada.

Prefeito em coletiva de Imprensa

O projeto nasceu da necessidade de ajudar as pessoas nas necessidades básicas que elas mais precisam e ainda inibir os impactos sociais consequências da pandemia do Covid-19, além da situação específica de Tabatinga ser porta de entrada de migrantes das mais diversas nacionalidades e possuir uma grande quantidade de povos indígenas.

“É necessário desenvolver ações que assegurem os direitos da população que vive em vulnerabilidade social e pra isso estamos dando início a esse projeto, que é uma vontade minha de bastante tempo e que vai ajudar milhares de famílias que estão precisando”, disse o prefeito Saul Bemerguy.

Projeto

O projeto inicia dia 2 de julho. Inicialmente, será feito um levantamento de dados da população, visando construir uma base de informações com as necessidades essenciais de moradores que foram afetados por eventos como a pandemia do coronavírus.

Por meio da Central de Doações, que é uma rede de ajuda ao próximo, a prefeitura vai captar doações de empresários e população em geral para ajudar os mais carentes. “Nossa ideia é formar uma grande corrente solidária e estimular a filantropia, a solidariedade e a ajuda ao próximo, especialmente nesse período em que a pandemia deixou ainda mais carente quem já era”, disse o prefeito Saul Bemerguy.

As demais etapas da nova ação de governo compreendem no atendimento às necessidades levantadas, distribuído em ações emergenciais no que compete ao poder público, seguido de doações do poder privado junto à Central de Doações, que vai catalogar todas as doações recebidas. “Se os servidores que fazem o levantamento identificarem que alguma família precisa de remédio ou uma consulta médica, vamos acionar o time da Secretaria de Saúde, se identificaram que a pessoa é tão carente que precisa de roupas, vamos verificar quem doou ou pode doar roupas”, disse o prefeito.

As doações podem ser feitas em diversas frentes, como produtos de qualquer natureza, gêneros alimentícios, kit escolar, kit maternidade, vestuário, eletrodoméstico, materiais de construção, materiais de limpeza entre outros. “O objetivo é ajudar quem mais precisa. Nem tudo o poder público pode fazer, por isso, vamos criar essa grande rede de filantropia, com apoio de todos, para que a população mais carente possa ser ajudada, de verdade”, disse.

Fonte: Secom PMT