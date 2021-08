Prefeitura de Tabatinga confirma doação de terreno para sede própria da Defensoria

O defensor público geral do Amazonas em exercício, Thiago Nobre Rosas, recebeu na sexta-feira (20/08), o prefeito interino de Tabatinga, Plínio Cruz, na sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), em Manaus. Na pauta do encontro estava a doação de um terreno onde a Defensoria irá construir uma sede própria para o Polo do Alto Solimões, que atende Tabatinga e seis municípios do entorno.

Recentemente, o defensor público geral, Ricardo Paiva, e o subdefensor geral, Thiago Rosas, estiveram em Tabatinga, para uma reunião na prefeitura, onde foi solicitado um terreno para que a Defensoria possa construir sua sede própria no município para atender a região do Alto Solimões. O resultado do encontro é o apoio da administração municipal.

“Venho hoje aqui para confirmar que a titularidade do terreno para a Defensoria já está sendo providenciada para que possa realizar a construção de sua sede em Tabatinga”, afirmou Plínio Cruz.

Para o prefeito interino, a construção de uma sede própria da Defensoria é um ganho para a população, não só de Tabatinga, como do Alto Solimões.

“São em torno de 250 mil pessoas que serão beneficiadas efetivamente. Já estão sendo. Mas, com a construção de uma sede própria, fica uma coisa efetiva para sempre, para aquela população tão sofrida da região do Alto Solimões. Principalmente para nós, que estamos na tríplice fronteira, entre Brasil, Colômbia e Peru, que concentra coisas boas e ruins devido a nossa localização, o que gera muita demanda para a Defensoria”, disse Plínio Cruz.

O subdefensor público geral, Thiago Rosas, ressaltou que a parceria com a prefeitura é de suma importância para que a Defensoria consiga alcançar a população mais vulnerável do interior.

“Nós sempre ficamos felizes quando os prefeitos entendem a importância da Defensoria e trabalham a parceria, nesse caso, a doação de um terreno para que a gente possa licitar e construir com nosso orçamento próprio. Até ano que vem essa sede estará pronta em Tabatinga, inaugurando, para também beneficiar o povo que lá reside”, afirmou.

De acordo com Rosas, a Defensoria encaminhou ofício fazendo o requerimento do imóvel com a justificativa da necessidade da doação. Na próxima semana, o prefeito tomará providências administrativas para deferir o pedido. Em seguida, a Defensoria providenciará a transferência do terreno para a posse da Defensoria.

Fonte: Site/Fato Amazônico