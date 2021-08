Prefeitura de Benjamin Constant realiza fiscalização de hotéis e hospedarias quanto ao cumprimento de medidas contra a COVID-19

Há mais de uma semana, a Prefeitura de Benjamin Constant vem realizando a fiscalização de hospedarias, pousadas e hotéis para verificar o cumprimento das medidas de segurança contra a Covid-19. A ação envolve a Secretaria de Turismo, Vigilância Sanitária, Diretoria de Tributos, Coordenação da Defesa Civil e Secretaria de Meio Ambiente.

Nesse primeiro momento, o trabalho tem sido de caráter informativo e educativo. Após a vistoria, os agentes públicos dão todas as orientações para que os estabelecimentos possam funcionar de forma correta e segura. A meta é passar por todos os empreendimentos de hospedagem registrados em Benjamin Constant.

Além de questões sanitárias e epidemiológicas, essa força-tarefa envolve várias frentes. Estão sendo verificados o alvará de funcionamento, limpeza e manutenção, condições estruturais e a vacinação dos proprietários e funcionários contra a COVID-19.

A Administração Municipal elaborou um checklist para verificar todos os itens necessários para o cumprimento das regras fiscais, ambientais, sanitárias e de segurança. O estabelecimentos que preencherem todos os requisitos vão receber o Selo de Hotel Seguro, além de incentivos fiscais e publicidade nas mídias oficias da Prefeitura.

Quem estiver prestes a iniciar um negócio de hospedagem no município, ou com planos de empreender no setor, poderá procurar a Sala de Turismo, que fica na Biblioteca Pública Municipal de Benjamin Constant. Ali, poderá ter acesso ao checklist disponibilizado pela Prefeitura, para começar as atividades de forma correta e dentro das normas.