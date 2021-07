Prefeitura de Benjamin Constant promove campanha contínua de vacinação contra COVID-19

Muito próximo de alcançar 100% do público alvo com a primeira dose, a Prefeitura de Benjamin Constant realiza novo Dia D de Vacinação contra a Covid-19.

Até 16 horas, na Praça Frei Ludovico, estão sendo aplicadas a primeira dose para adultos que ainda não receberam a vacina e a segunda para quem tomou a AstraZeneca há mais de 60 dias.

Com mais de 95% da população vacinada com a primeira dose, a administração municipal buscar agora expandir o número de pessoas imunizadas com a segunda dose.

Ascom BC